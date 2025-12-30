Disegni+2025, il Mimit chiude lo sportello: già esaurite le risorse per le Pmi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale 18 dicembre 2025 con il quale il ministero delle Imprese del Made in Italy informa che, per intervenuto esaurimento delle risorse disponibili, è stata disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Disegni+ 2025, la misura di supporto alle imprese di micro, piccola e media dimensione per la valorizzazione di disegni e modelli attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale.

La dotazione finanziaria, gestita da Unioncamere per conto del Mimit, fa parte del pacchetto di interventi 2025 a sostegno della proprietà industriale, insieme ai bandi Brevetti+ e Marchi+.

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

La percentuale prevista può essere elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).

Per ulteriori informazioni cosultare il sito dedicato https://www.2025disegnipiu.it/ home/.