Disfunzione erettile, a Palermo impianto di protesi peniena

PALERMO (ITALPRESS) – Eseguito con successo a Villa Serena, a Palermo, un impianto di protesi peniena. Si tratta di una procedura rivolta ai pazienti affetti da disfunzione erettile refrattaria ai farmaci. L’intervento è stato condotto dall’equipe medica, guidata da Emilio Italiano, con Danilo Di Trapani e il supporto dell’anestesista Salvatore Pirri.

La protesi peniena, un dispositivo medico essenziale per migliorare la qualità della vita di molti pazienti, è stata fornita in collaborazione da aziende leader come Rigicon, GM e Medival. La protesi consta di tre componenti: i cilindri che vengono posizionati nei corpi cavernosi del pene, un serbatoio nello spazio peri-vescicale ed una pompetta di attivazione e sgonfiaggio nella sacca scrotale, tutto attraverso una piccola incisione alla base dell’asta.

L’equipe medica dei dottori Italiano e Di Trapani, accreditata già da anni da certificazione di implantologia peniena in Italia, presiederà il Congresso Nazionale di Andrologia che torna a Palermo dopo ben 35 anni dal 29 al 31 maggio. La Società Italiana di Andrologia (SIA), sempre attiva nell’attenzione della prevenzione, della cura e del benessere maschile, si riunirà anche per l’evento regionale in programma domani e sabato a Capo d’Orlando, in provincia di Messina.

“Gli sforzi combinati dei professionisti medici e delle aziende del settore testimoniano l’impegno nel fornire soluzioni avanzate per la salute e il benessere dei pazienti affetti da disfunzione erettile”, fanno sapere da Villa Serena.

– foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).