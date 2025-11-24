Disneyland Paris, il 29 marzo 2026 arriva World of Frozen. Ricreata Arendelle

Parigi, 24 nov. (askanews) – Annunciata a Disneyland Paris una data storica per la prima destinazione turistica europea: il 29 marzo 2026 il secondo Parco, ex Walt Disney Studios, prenderà il nome di Disney Adventure World quasi duplicando la sua superficie iniziale e garantendo agli ospiti nuove esperienze.

Una monumentale reinterpretazione che mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel, segnando una nuova era di avventure indimenticabili. Tra le novità principali troviamo l’apertura di Adventure Way, un maestoso viale principale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. Ci sarà inoltre un nuovo lago chiamato Adventure Bay che tutte le sere farà da sfondo ad un inedito spettacolo serale, con centinaia di droni in azione.

Ma il punto focale della trasformazione è l’attesissimo World of Frozen. Il Regno di Arendelle, ricreato a grandezza naturale, includer una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno, incontri con le Regine Anna ed Elsa e interazioni con Personaggi iconici come Olaf. E qui viene la grande sorpresa: nella conferenza stampa di lancio Bruce Vaughn, Presidente di Walt Disney Imagineering, ha svelato il prototipo di un robot di ultima generazione con le sembianze di Olaf. Creato da Walt Disney Imagineering Research & Development, in stretta collaborazione con gli studi d’animazione, Olaf sarà presente fin dal giorno di apertura nello spettacolo della Baia di Arendelle e in seguito sorprenderà gli ospiti con apparizioni speciali. Questi progressi nella robotica permettono a Disney di dare vita a Olaf in dimensioni reali, mentre interagisce con gli ospiti e gli altri personaggi, proprio come accade nei film.

All’interno di World of Frozen ogni singolo dettaglio è stato d’altronde meticolosamente progettato per ricreare le scene e i luoghi iconici del film Disney Frozen, una delle storie più amate. Ad animare il villaggio di Arendelle, ci sarà The Snowflower Festival, uno spettacolo inedito e unico nel suo genere.

Per Michel den Dulk, VicePresidente e Portfolio Executive Creative Director, Walt Disney Imagineering Paris, ‘World of Frozen non si limita a ispirarsi al film; dà vita al regno di Arendelle. I nostri Imagineers hanno unito creatività e attenzione ai dettagli per creare un universo reale e immersivo’.

Dal punto di vista architettonico, i visitatori scopriranno il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa, arroccato sulla Montagna del Nord, alta ben 36 metri.

Ai piedi del monte si estende il villaggio di Arendelle, con la sua vivace piazza, gli edifici colorati di ispirazione nordica e specchi d’acqua scintillanti. Gli abitanti del villaggio, accompagnati da una reinterpretazione sinfonica delle canzoni iconiche dei film diffusa in tutta l’area, guideranno gli ospiti verso la Baia di Arendelle, la Fontana dell’Amicizia e il Castello di Arendelle. Anche il paesaggio, ispirato ai panorami scandinavi e arricchito dalla presenza di conifere, betulle e faggi, contribuirà a ricreare l’atmosfera delle ambientazioni dei film d’animazione.

Nel cuore del villaggio, sotto la Torre dell’Orologio, l’attrazione Frozen Ever After porterà i visitatori in un emozionante giro in barca, accompagnati da Anna, Elsa e i loro amici. Questo viaggio, scandito da canzoni celebri come “Do You Want to Build a Snowman?” and “Let It Go”, riunirà grandi e piccini con i Personaggi più amati del Regno: Olaf, Sven e Kristoff. L’attrazione porterà gli ospiti dalla foresta innevata alla Valle dei Troll, attraverso il magnifico Palazzo di Ghiaccio di Elsa, per poi concludersi con uno spettacolare finale nella Baia di Arendelle illuminata da fuochi d’artificio a forma di fiocchi di neve.

Frozen Ever After sarà dotata di tecnologie all’avanguardia, inclusi Audio-Animatronics di ultima generazione che garantiranno performance incredibilmente realistiche. Numerosi effetti luminosi e sonori, insieme a nuove tecnologie di proiezione immersiva, offriranno un’esperienza visiva ed emotiva mozzafiato.

I visitatori avranno poi l’opportunità unica di incontrare le regine Anna ed Elsa in un incontro regale nel Castello di Arendelle. Successivamenre, le celebrazioni continueranno nella Baia con ‘A Celebration in Arendelle’, uno spettacolo di circa quindici minuti presentato più volte al giorno. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e gli abitanti saranno a bordo di tre maestose navi vichinghe.

In occasione dell’apertura di World of Frozen a Disneyland Paris, i pluripremiati compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, vincitori dell’Oscar per Let It Go, hanno realizzato nuovi brani originali pensati appositamente per lo spettacolo sul lago.

Percorrendo le vie del villaggio, gli ospiti potranno inoltre incontrare altri personaggi amatissimi, come Oaken, il vivace bottegaio, e Mossie, un adorabile e curioso baby troll.

A disposizione anche il ristorante a servizio rapido Nordic Crowns Tavern con un’esperienza culinaria personalizzabile ispirata alla cucina nordica. Gli ospiti potranno comporre i loro piatti a piacimento scegliendo tra sedici combinazioni diverse che includono basi, proteine, verdure di stagione e salse tipiche. Non manca Arendelle Boutique, l’iconico negozio di giocattoli del villaggio, offrirà, oltre ai classici articoli di Frozen, una selezione esclusiva di creazioni ispirate all’artigianato scandinavo. Prima di continuare l’avventura, gli ospiti potranno anche condividere la loro esperienza spedendo una cartolina dalla cassetta delle lettere del villaggio, situata accanto al negozio.

Non solo Frozen: Disney Adventure World includerà infatti altre due spettacolari aree, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus a cui si aggiungerà, in un secondo momento, un quarto mondo ispirato al classico film d’animazione Disney, Il Re Leone. Il rinnovamento di oltre il 90% dell’offerta del secondo Parco dal 2002 dimostra l’impegno di Disneyland Paris a continuare a reinventarsi e a migliorare l’esperienza dei suoi visitatori. Come spiega Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris, ‘E’ un momento storico per Disneyland Paris con la trasformazione del nostro secondo parco in Disney Adventure World e l’apertura della sua spettacolare espansione, incluso World of Frozen. Con questo passo, proseguiamo la trasformazione più ambiziosa della nostra Destinazione. Stiamo superando i limiti dello storytelling per invitare i nostri visitatori a vivere le proprie avventure negli straordinari mondi dei film Disney, Pixar e Marvel. È una nuova era per la principale Destinazione turistica d’Europa, ricca di storie sempre più immersive, emozioni più intense e momenti indimenticabili. Supportato dal nostro piano di investimenti di due miliardi di euro, questo progetto di espansione riflette una visione creativa audace. Tutto ciò è reso possibile dal talento dei Walt Disney Imagineering e dalla passione dei nostri Cast Members, che danno vita alle nostre storie con il loro impegno. Insieme, stiamo reinventando il modo in cui i visitatori vivono gli universi Disney, Pixar e Marvel, per far provare loro quelle emozioni che solo Disney sa evocare.’

Proseguendo nel sogno, a Disneyland Adventure World si potrà Girare a bordo di gondole sotto un cielo illuminato da lanterne nella nuova attrazione ispirata a Rapunzel, deliziare il palato al Regal View Restaurant & Lounge (da segnalare come ogni dettaglio sia stato attentamente curato dagli Imagineers, come i piatti decorativi che riflettono l’universo di ciascuna Principessa Disney. Queste ceramiche sono state finemente realizzate a mano da Royal Delft, celebre produttore olandese di porcellana e fornitore ufficiale della famiglia reale), in una ambientazione incredibile e circondati dalle Principesse Disney, alcune delle quali appariranno con abiti mai visti prima a Disneyland Paris, scattare un selfie con Spider-Man e interagire con Supereroi Marvel come Thor e Black Panther al Marvel Avengers Campus, ballare con Minnie e la sua banda musicale, incontrare Topolino nel suo nuovo abito vittoriano e approfittare di un incontro musicale con Rapunzel e Flynn. Oppure interagire con Rúna, un troll, al Fjord View Shop.

Esperienza veramente unica nel mondo Disney, sarà anche possibile trascorrere del tempo nella prima lounge situata all’interno di uno dei due Parchi Disney con vista mozzafiato sul lago, presso il Regal View Restaurant & Lounge.

A Disney Adventure World, questi mondi immersivi si estenderanno intorno ad Adventure Bay, vero cuore pulsante dell’ampliamento del Parco Walt Disney Studios. Al calare della sera, ad Adventure Bay, accadrà qualcosa di straordinario. Delle piattaforme, scivolando silenziosamente sull’acqua, formeranno il palcoscenico di un nuovo spettacolo serale inedito: Disney Cascade of Lights. Questa produzione è concepita come un viaggio emozionale, che invita gli ospiti di tutte le età a credere nella propria forza interiore, a meravigliarsi vivendo la potenza delle storie come solo Disney sa fare.

Pensato come il gran finale di ogni giornata a Disney Adventure World, questo spettacolo offrirà ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Concepito con una configurazione a 360°, con rive disposte a gradoni, garantirà a tutti una vista eccezionale da qualsiasi angolazione. Spingendo oltre i confini dell’innovazione, questa produzione presenterà la prima integrazione al mondo di un rivoluzionario sistema di droni acquatici, combinato con droni aerei di ultima generazione, per creare coreografie mozzafiato che si dispiegheranno simultaneamente nel cielo e sull’acqua. Questa nuova produzione invita a vivere il proprio viaggio eroico all’interno di storie come Oceania, Mulan, Hercules, Zootropia, UP e all’universo Marvel.

Lo spettacolo combinerà scene immersive ed effetti speciali all’avanguardia per offrire un’esperienza unica. I visitatori grazie ad una moltitudine di elementi scenici, tra cui schermi d’acqua, coreografie di fontane, proiezioni su larga scala, illuminazione dinamica, effetti speciali e fuochi d’artificio rimarranno senza fiato.

Al centro dello spettacolo ci sarà una danza unica al mondo grazie ai 379 droni, sviluppata in collaborazione con il partner ufficiale Dronisos che illuminerà il cielo e l’acqua con figure sofisticate e coreografie mozzafiato. Lo show prenderà vita al ritmo di una colonna sonora originale, registrata da un’orchestra di 90 musicisti. Presentando nuovi arrangiamenti delle musiche Disney più iconiche. Vero preludio alle esperienze di Disney Adventure World, Adventure Way collegherà la World Premiere Plaza ai diversi mondi immersivi del Parco: Marvel Avengers Campus, Worlds of Pixar e World of Frozen.

Adventure Way ospiterà infine Rapunzel Tangled Spin, una nuovissima attrazione per famiglie ispirata al film d’animazione Disney Rapunzel.

Nel Gazebo Garden, i visitatori potranno vivere momenti di relax in questo giardino di ispirazione inglese, dove diverse statue in bronzo renderanno omaggio alle opere britanniche Disney, come Winnie the Pooh, Peter Pan e La Carica dei 101.

Sin dal loro arrivo su Adventure Way, i visitatori saranno accolti da una colonna sonora creata appositamente composta per questo viale. Il tema originale, della durata di oltre 40 minuti, registrato nei celebri studi di Abbey Road, offrirà un momento di pura magia nel cuore di Disney Adventure World.

Ma la storia non finisce qui: Disneyland Paris sta già preparando le prossime tappe, sempre guidato dall’ambizione di arricchire costantemente l’esperienza dei suoi visitatori. In un secondo momento, un’attrazione familiare ispirata al film d’animazione Disney Pixar Up arricchirà Adventure Way. Questo carosello volante porterà tante altre avventure e sorprese al viale, offrendo una nuova esperienza da condividere in famiglia. E prossimamente, Disney Adventure World accoglierà il primo mondo dedicato a Il Re Leone, uno dei film d’animazione Disney più popolari a livello mondiale.