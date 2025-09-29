A metà dell’altro secolo, un libero pensatore americano, J.H.Thoreau, diede alle stampe un libro dal titolo Disobbedienza Civile. Erano tempi in cui i diritti fondamentali delle persone, soprattutto quelle appartenenti ai ceti più bassi, quelli che, pur volendo limitare al minimo il loro novero, sarebbero dovuti essere considerati diritti naturali e quindi inderogabili, non erano tenuti nella giusta considerazione da coloro che esercitavano il potere di governo di quella nazione, l’America. Era il tempo in cui la stessa provava a espandersi motu proprio verso il Messico, cioè invadendolo, e quanto agli schiavi negri, non solo venivano compravenduti nei mercati di ogni località, erano disdicevolmente considerati alla stregua di animali appena meglio domati rispetto ai selvatici. È abbastanza comprensibile, di conseguenza, che anche le persone che interpretavano correttamente i principi cardine della libertà nonchè del pensiero libero, singolarmente o in gruppi organizzati, si dessero da fare anche contra legem, evitando attentamente di mischiarsi nella pletora dei malviventi generici. In quel tempo era poco più di una forma di auto disciplina di chi dirigeva il coro dei poteri forti, valutare l’opera dei dissidenti caso per caso. In tal modo quel particolare manipolo di giudici fuori ordinanza poteva darsi da fare per tentare di salvare la faccia nei confronti della comunità internazionale. La situazione si è via via stemperata, senza mai però giungere alla completa diluizione. In queste ore la UE e l’Italia soprattutto, è in fibrillazione per l’ormai più che nota questione Flotilla. Su di essa sono concentrati gli occhi del mondo, con la pretesa di sindacare sull’opportunità o il suo contrario di mettere in essere un’ operazione del genere. Molti, probabilmente, non tengono conto che ogni persona è libera di fare o dire ciò che vuole, sempreché il risultato non porti nocumento alcuno al contesto in cui opera. Arrivati a tal punto, è indispensabile fare un tuffo nel passato, nel tentativo di trovare precedenti o analogie con situazioni assimilabili a talune di quelle attualmente sotto osservazione. Scorrendo le pagine del Codice di Giustiniano, si arriva nella sezione dei diritti personali. Li si può leggere la frase, anche se scritta con termini diversi:” il tuo diritto comincia dove finisce il mio”, ancora più eloquente in latino: ” “Naeminem Ledere”, Si saranno chiesto i Capitani Coraggiosi prima accennati.se il loro comportamento rispetti questo dettato ? Lo diranno gli sviluppi man mano che prenderanno corpo. Nell’attesa non saranno accettate scommesse, nè sulla riva di Gaza saranno disposti fiori e libagioni da offrire a quegli intrepidi navigatori.