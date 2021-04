Disoccupati in piazza a Napoli, traffico in tilt alla Ferrovia

Ancora una manifestazione di protesta promossa stamattina a Napoli dai disoccupati del “Movimento di lotta 7 Novembre”. Dopo i fatti dello scorso 14 aprile, quando il gruppo aveva attaccato il cuore istituzionale della città facendo irruzione e occupando il palazzo del Consiglio Comunale in via Verdi, la mobilitazione è continuata nei giorni seguenti con un raduno a Roma e un ulteriore presidio davanti agli uffici di Comune e Città Metropolitana. Oggi invece i senza lavoro hanno dato vita a un corteo che ha mandato in tilt il traffico in un punto nevralgico come la zona della Ferrovia.

“Con la pioggia o sotto il sole, risposte concrete per il lavoro” gridano i manifestanti che nonostante le condizioni meteorologiche avverse hanno organizzato un blocco stradale per poi sfilare al centro della carreggiata da Piazza Garibaldi verso il Corso Meridionale. Le rivendicazioni sono sempre le stesse: i disoccupati chiedono la creazione di un tavolo interistituzionale che affronti tematiche di vario tipo. Dal ciclo integrato dei rifiuti alla manutenzione del verde, decoro ed igiene urbano passando per il servizio integrato di cura, presidio e valorizzazione degli edifici sacri di interesse culturale, la messa in sicurezza del territorio, la difesa della biodiversità, controllo e lotta contro gli sversamenti illegali e infine il contrasto allo spreco alimentare e la diminuzione dei rifiuti alimentari.