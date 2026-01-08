Disoccupazione: 5,7% a novembre, mai così bassa (ma è in leggera crescita nella classe d’età 25-34 anni)

A novembre 2025 la diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2%, pari a -30 mila unità) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d’età tranne i 25-34enni per i quali il numero dei disoccupati è in leggero aumento. Il tasso di disoccupazione scende di 0,1 punti al 5,7% (il livello più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2004), quello giovanile al 18,8% (-0,8 punti). Lo rileva Istat indicando che la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,6%, pari a +72 mila unità) interessa entrambi i generi e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo. Il tasso di inattività sale al 33,5% (+0,2 punti). Rispetto a novembre 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -106 mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari a -35 mila unità).

Il tasso di occupazione cala al 62,6%

A novembre 2025, su base mensile, il calo degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi. La diminuzione degli occupati (-0,1%, pari a -34 mila unità) coinvolge le donne, i dipendenti a termine e gli autonomi, i 15-24enni e i 35-49enni; il numero di occupati cresce per i 25-34enni e rimane sostanzialmente stabile tra gli uomini, i dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 50 anni d’età. Il tasso di occupazione cala al 62,6% (-0,1 punti). Il numero di occupati supera quello di novembre 2024 dello 0,7% (+179 mila unità); l’aumento riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione nelle altre classi d’età. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,3 punti percentuali. Lo rileva Istat.

