Disoccupazione giovanile: dibattito al Senato venerdì 13 marzo

La disoccupazione giovanile resta uno dei temi più attuali e complessi del panorama socio-economico italiano. Un fenomeno articolato che può essere suddiviso, almeno, in tre grandi categorie: i giovani che non cercano lavoro, quelli che cercano il cosiddetto “posto fisso” e coloro che, invece, sono attratti dalle nuove opportunità offerte dal mercato e sono disposti ad adattarsi alle nuove esigenze professionali. In questo contesto assume un ruolo centrale il tema della formazione professionale.

Di queste dinamiche si discuterà venerdì 13 marzo alle ore 15.00, presso il Senato della Repubblica – Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, nel corso di un incontro promosso dalla Confederazione Confinternational.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confinternational, Salvo Iavarone, il dibattito sarà moderato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte (nella foto con Iavarone ) portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul bullismo e il disagio giovanile, da marzo in libreria con il nuovo libro “Dove nascono i silenzi” che indaga le fragilità della generazione Z.

Interverranno il Senatore Maurizio Gasparri; Mauro Nori, Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro; Chiara Tenerini; Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ; Simona Tironi, Assessore Regione Lombardia; Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli; Massimo Lucidi, Presidente Fondazione E-Novation; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL; Giuseppe Bartolucci, Segretario Generale Fondazione IFFSS; Guido D’Amico, Presidente Confimpreseitalia che sarà intervistato da Emilio Della Penna di Confinternational.