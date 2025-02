Disparità nell’accesso alla Magistratura Tributaria: il Consiglio di Presidenza chiede un riequilibrio

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato una delibera che recepisce le critiche in merito alle disposizioni discriminatorie sull’accesso ai ruoli dei giudici, introdotte dalla Riforma della Giustizia Tributaria (Legge 130/2022).

In particolare, il Consiglio ha rivolto un invito al Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché adotti o proponga al legislatore misure idonee a valorizzare la professionalità dei giudici tributari non appartenenti alle magistrature professionali. Tra le soluzioni proposte, si evidenzia l’introduzione di un meccanismo di transito o di un percorso specifico per l’accesso alla magistratura tributaria, al fine di garantire una maggiore inclusione e valorizzazione delle competenze acquisite.

“La normativa introdotta dalla Legge 130, imponendo l’obbligatorietà del concorso pubblico anche per i giudici con esperienza maturata in ambito professionale – afferma Eduardo Maria Piccirilli, dottore commercialista e giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, promotore di iniziative per la riforma della disciplina – non tiene adeguatamente conto dell’esperienza acquisita sul campo da tali operatori. Ciò determina un allungamento dei procedimenti e penalizza il sistema, privandolo di professionalità già consolidate.”

L’attuale assetto normativo ha acuito le disparità all’interno della categoria, compromettendo la coesione interna e rallentando l’efficienza della giustizia tributaria.

“Esprimo il mio ringraziamento all’intero Consiglio per aver accolto la mia richiesta, avanzata nel corso del convegno di Cervinara dello scorso giugno su La nuova riforma fiscale, al viceministro Maurizio Leo, affinché venga adottato un provvedimento legislativo per eliminare le discriminazioni esistenti.”

La proposta di delibera, avanzata dal Vicepresidente Cosimo Ferri, è stata sottoposta all’intero Consiglio per la deliberazione, con il contributo del consigliere relatore Raffaele Tuccillo.