Dispersione scolastica, Italia quinta in Europa: migliore ma ancora distante dagli obiettivi Ue

Il problema si è acuito negli anni della pandemia, con la didattica a distanza che ha mostrato tutti i suoi limiti. Ma il recupero fatica a manifestarsi. Alle superiori, secondo il rapporto Invalsi 2023, gli studenti che in italiano hanno raggiunto almeno il livello base sono solo il 51%. Percentuale che solo nel 2019 arrivava al 64%. Ma anche restando sui numeri, il quadro nazionale è tutt’altro che uniforme. Nello specifico delle Regioni, rispetto alla media dell’11,5% di giovani tra i 18 e 24 anni che ha conseguito la sola licenza media, molto al di sopra si collocano la Sicilia (18,8%), la Campania (16,1%), la Sardegna (14,7%), la Puglia (14,6%), e la Valle d’Aosta (13,3%). Tutte le altre Regioni restano al di sotto della media nazionale: tra l’11% e il 10,3% Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Calabria e Liguria; tra il 9,9% e il 5,3% primeggiano Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Marche e Basilicata.

Con l’ultima rilevazione dello scorso anno,rispetto al terzo degli anni precedenti.Mentre i Paesi che si attestano sotto il 5% sono Lituania e Polonia (4,8%), Grecia e Slovenia (4,1%) l’Irlanda (3,7%) e la Croazia (2,3%). Ma i numeri da soli, almeno in Italia, non bastano a comprendere un fenomeno più complesso, per il quale non esistono indicatori sufficientemente approfonditi. Basti pensare che nell’ultimosi sottolinea la cosiddetta “dispersione scolastica implicita o nascosta”, intendendo così la quota di studenti che, pur completando il ciclo di studi, non acquisisce le competenze di base necessarie. E le prime crepe affiorano già nelle classi elementari, con risultati in italiano e matematica inferiori agli anni precedenti.