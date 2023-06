Dispositivi medici, Domo Export Consulting lancia una piattaforma internazionale per le Pmi del settore

Domo Export Consulting “ha raggiunto importanti accordi nell’ambito dei dispositivi medicali al fine di creare un solido network internazionale a supporto delle Pmi del settore che vogliono internazionalizzarsi o che operano già sui mercati esteri”. E’ quanto si legge in una nota aziendale nella quale si precisa che “queste partnership rappresentano il punto di partenza per quello che è un progetto ambizioso che vedrà nel medio termine lo sviluppo di una piattaforma di matching degli operatori del settore dei numerosi Paesi coinvolti”. “La piattaforma – continua il comunicato – connetterà le imprese italiane con aziende estere dei principali mercati internazionali. Attraverso la piattaforma ciascuna azienda registrata potrà organizzare dei meeting, partecipare agli eventi e restare aggiornata sulle ultime notizie provenienti dai mercati di interesse, oltre che trovare nuovi clienti e sviluppare sinergie e strategie internazionali. La creazione di un network istituzionale e commerciale con attori internazionali specializzati e direttamente presenti sul mercato rappresenta un alto valore aggiunto per le imprese. Questi accordi garantiscono un supporto completo alle aziende che operano nell’ambito delle apparecchiature medicali che hanno necessità di: piani marketing, ricerche di mercato, analisi dei concorrenti, ricerca di partner, organizzazione di incontri, assistenza per fiere commerciali, informazioni sulla regolamentazione e registrazione dei dispositivi medici”.

Domo Export Consulting è una società di consulenza e formazione export che affianca le piccole e medie imprese verso uno sviluppo commerciale sui mercati esteri fondato su una strategia definita e personalizzata.

“Quello dei dispositivi medicali – dichiara Donato Montanino, Ceo di Domo Export Consulting srl – è un settore a cui abbiamo aderito da anni, le collaborazioni che abbiamo stretto sono strategiche per la ricerca di nuove opportunità, per supportare le aziende del settore nel loro percorso di crescita internazionale”.

Tra i partner c’è la società Beacon International. “Abbiamo deciso di mettere a sistema la nostra esperienza ventennale nel settore e offrire alle aziende una solida piattaforma per sfruttare le opportunità del mercato statunitense che rappresenta quasi il 40% del mercato mondiale dei dispositivi medicali – afferma Jon DeRoost, Ceo di Beacon International, che opera in Nord America, Spagna e Gran Bretagna -. Grazie a questa collaborazione sinergica, Domo Export Consulting potrà facilitare l’accesso delle aziende del settore dei dispositivi medici sui mercati interessati.

Ancora, la Diavant Llc. che interessa il mercato armeno in cui l’Italia rappresenta il quarto emporio d’importazione per la categoria delle apparecchiature medicali. La Diavant L. L. C. è un rinomato attore nel settore dei dispositivi medici in questa regione e rappresenta una solida realtà locale. “Felice della sinergia sul mercato armeno voglio sottolineare che la creazione di questo network internazionale nel settore rappresenterà un acceleratore di business per le aziende che intendono aprirsi ai mercati esteri”, afferma Davit Arakelyan, Ceo di Diavant Llc.

Infine, l’accordo siglato con Al Shamsi Consultings & Planning Medical, società di consulenza con sede a Dubai ed eccellenza nel settore delle strutture sanitarie locali. “Il mercato emiratino si distingue per la grande attenzione su prodotti di alta gamma con elevate qualità e tecnologie avanzate creando una domanda che va oltre la capacità di produzione locale”, conclude Saeed Al Shamsi Founder & Ceo.

L’Italia è un mercato maturo per i dispositivi medicali e il quarto più grande in Europa dopo Germania, Francia e Regno Unito, con circa 4.546 aziende (tra cui il 42% di distributori, il 53% di produttori e il 5% di fornitori di servizi) e una forza lavoro di 112.534 professionisti. I produttori locali sono forti nella produzione di apparecchiature per l’imaging diagnostico, mezzi di contrasto per l’imaging, sterilizzatori, arredi ospedalieri, attrezzature per anestesia, attrezzature per dialisi e prodotti dentali che vanno dagli strumenti alle poltrone dentali. Il settore manifatturiero medicale in Italia è altamente innovativo e specializzato tant’è che le piccole e medie imprese e le start-up convivono con grandi gruppi societari.