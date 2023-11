RIMINI (ITALPRESS) – “Agua è il leader mondiale nella dissalazione dell’acqua per osmosi inversa. Abbiamo costruito e abbiamo on going 5 dei progetti più grandi al mondo sulla dissalazione e lavoriamo per la maggior parte delle utilities”. A dirlo Pietro Tota, Country manager di Acciona Agua Italia, presente alla 26^ edizione di Ecomondo a Rimini.

col/fsc/gsl