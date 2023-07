Disservizi energia elettrica, Codacons Vomero: Indennizzi automatici

“Il sottoscritto, avv. Domenico Terracino, n.q. di responsabile della sede del Codacons Vomero (NA), sita alla va F.. MIchetti 1 Napoli, la presente per segnalare gli innumerevoli reclami da parte di consumatori e società, di e Provincia, per i disagi e danni subiti a seguito del distacco improvviso e prolungato per diverse ore del giorno e della notte di questo mese (luglio 2023), del servizio di somministrazione di energia elettrica. A tal proposito richiedo di versare a tutti i cittadini del territorio di Napoli e Provincia che hanno subito il detto disservizio gli indennizzi automatici previsti dal regolamento ARERA; con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti”. E’ l’iniziativa del presidente di Codacons Vomero, Domenico Terracino, assunta in seguito ai disagi nati in queste ore per l’assenza improvvisa di energia elettrica nel quartiere collinare napoletano. Il legale ha scritto a nome dei consumatori a “E Distribuzione S.P.A.”.