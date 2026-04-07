Dissesto stradale a Napoli, la denuncia dello studio legale Vizzino: Ormai è un problema endemico

Lo studio legale Vizzino, con la partecipazione del giurista Adriano J. Spagnuolo Vigorita e del consulente tecnico Vicenzo Mazzarella, ha presentato un esposto-diffida sul grave e persistente dissesto del manto stradale a Napoli, definito fenomeno strutturale e non più episodico, conseguenza di una gestione manutentiva inadeguata da parte degli enti competenti. Strade urbane ed extraurbane risultano compromesse da buche, cedimenti e collassi, con rischi concreti per la sicurezza degli utenti, l’incolumità delle persone e l’integrità dei veicoli.

Il documento sottolinea la responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile della Pubblica Amministrazione, richiamando norme e giurisprudenza che impongono agli enti di garantire manutenzione e sicurezza. Viene evidenziato il ruolo di garanzia del Sindaco e dei dirigenti, la cui inerzia o gestione inefficiente può comportare danni anche all’erario.

La diffida sollecita interventi urgenti: l’adozione di un piano strutturale e continuativo di manutenzione, strumenti finanziari adeguati, accertamento delle responsabilità personali e risarcimenti integrali per i cittadini danneggiati. In assenza di azioni concrete, lo studio annuncia la predisposizione di iniziative coordinate e azioni giudiziarie.

I cittadini che abbiano subito danni o vogliano segnalare criticità sono invitati a inviare documentazione e testimonianze via e-mail a riccardodenuncia@gmail.com, contribuendo alla ricognizione del fenomeno e alla tutela dei propri diritti.