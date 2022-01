Distretti del Commercio, presentato il bando: altri 3 milioni dall’ente camerale di Napoli

La Camera di Commercio di Napoli e Provincia integrerà i fondi previsti nel ” bando Distretti del Commercio – Legge Regionale 7/2020″ aggiungendo 3 milioni di euro a quelli già previsti, riservandoli ai comuni dell’area metropolitana. Lo ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, nel corso della presentazione on-line del bando, alla quale hanno preso parte anche l’assessore regionale alle attivita’ produttive, Antonio Marchiello e la Dirigente Programmazione dello Sviluppo Economico della Regione Campania, Daniela Michelino. “La Camera di Commercio – ha aggiunto Fiola – come previsto dalla legge partecipera’ alla costituzione dei Distretti Commerciali di quei comuni che si servono della piattaforma gratuita “Impresa in un Giorno” collegata all’Ente. Tale opportunita’ e’ un ottimo strumento per la sburocratizzazione a vantaggio di enti ed imprese In questo modo – ha concluso Fiola – vogliamo renderci protagonisti di un progetto di valorizzazione e sostegno del commercio, in chiave territoriale, consapevoli della situazione di profonda crisi attraversata dal comparto anche a causa della pandemia.