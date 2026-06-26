Distretti industriali, l’export va: +0,9%. Intesa Sanpaolo: Cresce il peso dell’aerospazio campano

Nel triennio 2023-2025 i distretti industriali italiani mantengono una competitività elevata grazie alla tenuta del commercio estero, pur in un contesto segnato da rallentamento della crescita globale, tensioni geopolitiche e frammentazione degli scambi internazionali.

È quanto emerge dalla diciottesima edizione del rapporto “Economia e finanza dei distretti industriali”, curato dal research department di Intesa Sanpaolo.

Fatturato sopra i livelli pre-Covid e redditività stabile

L’analisi su 22.557 imprese distrettuali mostra che, dopo il forte rimbalzo del 2021-2022, il fatturato ha registrato una lieve flessione nel biennio successivo, attestandosi nel 2024 a circa 343 miliardi di euro.

Il livello resta comunque superiore del 16,6% rispetto al 2019.

La redditività si mantiene elevata, con un Ebitda margin all’8% nel 2024, poco sotto il massimo del 2023. Le stime per il 2025 indicano una sostanziale stabilità.

Export in crescita e avanzo commerciale elevato

Nel 2025, al netto delle dinamiche straordinarie del distretto orafo di Arezzo, l’export distrettuale cresce dello 0,9%.

I distretti generano un avanzo commerciale pari a 97,4 miliardi di euro, circa l’85% del surplus del manifatturiero italiano.

Nuovi mercati e riallocazione delle esportazioni

Le imprese distrettuali hanno reagito ridisegnando la geografia dell’export, rafforzando la presenza in mercati come Emirati Arabi Uniti, Polonia e Spagna.

Il rapporto segnala inoltre le potenzialità dei nuovi accordi dell’Unione europea con Mercosur, India, Australia e Messico.

Cresce il ruolo delle imprese medio-grandi

Le imprese di dimensione medio-grande rafforzano il loro peso nel sistema distrettuale.

Le grandi imprese rappresentano quasi il 60% del fatturato complessivo; con le medie si arriva all’83%.

Attorno a questo nucleo resta centrale la rete di piccole e micro imprese.

Filiera moda e integrazione territoriale

Le maison della moda concentrano una parte rilevante degli approvvigionamenti nei distretti italiani, dove si consolidano relazioni produttive di prossimità.

Emergono inoltre integrazioni territoriali tra settori, come tra il distretto delle calzature sportive e Sportsystem di Montebelluna e i flussi turistici delle Dolomiti.

Giovani nei consigli di amministrazione e crescita

La presenza di giovani nei consigli di amministrazione si associa a percorsi di crescita più dinamici e a una maggiore propensione a investire in qualità, sostenibilità e asset immateriali.

Per le imprese under 35, operare nei distretti significa migliori prospettive di crescita, maggiore apertura all’export, più investimenti green e accesso più agevole a competenze.

Gros-Pietro: cambiamento globale e ruolo dei distretti

Il presidente di Gian Maria Gros-Pietro sottolinea che il contesto internazionale è in trasformazione.

«Le condizioni generali sono di un cambiamento. Un assetto che avevamo dalla fine della seconda guerra mondiale adesso è messo in discussione», ha dichiarato.

Tra i fattori indicati: mondo multipolare, intelligenza artificiale e transizione ecologica.

I distretti restano centrali nella competitività italiana grazie alla capacità di collaborazione e scambio tra imprese.

De Felice: resilienza delle imprese distrettuali

Il chief economist di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, evidenzia la resilienza del sistema produttivo.

Dopo il rimbalzo del 2021-2022 si registra un rallentamento, ma i livelli restano superiori al 2019.

Le imprese mostrano capacità di adattamento nonostante l’incertezza internazionale.

Poli aerospaziali e ruolo della Campania

Il rapporto evidenzia il ruolo dei poli aerospaziali italiani attivi in Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia.

Nel complesso, questi cinque poli rappresentano circa il 90% degli addetti e dell’export del settore in Italia.

La Campania rientra quindi tra le aree industriali coinvolte nella filiera aerospaziale nazionale, insieme alle altre regioni citate.