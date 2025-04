Distretti industriali, studio di Intesa Sanpaolo: nel 2024 export record, l’avanzo commerciale supera i 100 mld

“Gli ultimi dati disponibili di commercio estero confermano la competitività dei distretti: il 2024 si è chiuso con un nuovo record per l’export, a quota 163,4 miliardi (+0,9%)”. E’ quanto emerge dalla diciassettesima edizione del Rapporto economia e finanza dei distretti industriali, redatto dal Research Department di Intesa Sanpaolo, che “mostra una fotografia aggiornata della situazione economico-reddituale delle imprese distrettuali”. Lo scorso anno il «contemporaneo calo dell’import (-1,9% dopo il -9,3% del 2023» ha inoltre «spinto l’avanzo commerciale oltre la soglia dei 100 miliardi, una cifra mai toccata prima». Sul fronte dei bilanci delle 22.700 imprese distrettuali analizzate, il 2023 si era chiuso con fatturato a 344 miliardi (-0,5%) e un margine ebitda in miglioramento all’8,1% (dal 7,6% del 2022). È proseguito inoltre il rafforzamento patrimoniale, “con l’incidenza del patrimonio netto sul passivo salita al 34,4%, tre punti percentuali in più rispetto all’anno precedente e sei sopra la percentuale del 2019». Per lo scorso anno è stimata invece una frenata del fatturato (-3,5%) e le prospettive per il 2025 «sono condizionate dall’esito delle tensioni commerciali in corso che rischiano di annullare gli effetti positivi del rientro dell’inflazione e dei tassi di interesse europei”. Se infatti, sottolinea lo studio, «il rafforzamento patrimoniale degli ultimi anni e le abbondanti disponibilità liquide rappresentano le precondizioni per una ripresa degli investimenti e per migliori risultati di crescita nell’arco dei prossimi anni», d’altra parte “si tratta di obiettivi non semplici, anche alla luce dei dazi da poco annunciati sulle merci importate negli Stati Uniti». Per le imprese italiane diventa infatti più difficile esportare «in un mercato dinamico, ricco e vasto che nel 2024 ha assorbito l’11% dell’export dei distretti», ma possono «contenere la frenata sul mercato americano puntando sulla qualità delle loro produzioni e, al contempo, cogliere opportunità di crescita in nuovi mercati”.

Nel dettaglio, precisa la ricerca, “si è messa in evidenza la filiera agro-alimentare che sta conoscendo una crescita ininterrotta sui mercati esteri e che nel 2024 ha registrato un aumento dell’export a prezzi correnti pari al 7,1%”. Anche le altre filiere distrettuali, del resto, «hanno mostrato una buona competitività sui mercati internazionali»: negli ultimi anni, infatti, “l’export si è portato su livelli storicamente elevati nei distretti della meccanica, della filiera dei metalli, dei beni di consumo della moda e dei prodotti e materiali da costruzione”. L’analisi di lungo periodo condotta dagli esperti di Intesa conferma inoltre “la capacità delle imprese distrettuali di ampliare il proprio raggio d’azione: la distanza media percorsa dall’export è passata da 3.150 chilometri nel 2005 a 3.434 nel 2023. Al contempo, è aumentata la diversificazione degli sbocchi commerciali”. Lo studio ha poi messo in evidenza “un nucleo di imprese definite come “champion” in base alle loro performance nel periodo 2021-23: sono quasi l’8% del totale, ben rappresentate in ogni settore”. Si tratta di “imprese particolarmente attive in termini di innovazione e internazionalizzazione e mostrano una maggiore presenza di giovani e donne nei consigli di amministrazione”. L’analisi condotta dagli esperti di Intesa dimostra poi che “l’innovazione tecnologica gioca un ruolo determinante: dopo il 2020, grazie alla spinta del piano Transizione 4.0, si è assistito a un aumento della diffusione di tecnologie, con vantaggi significativi in termini di efficientamento dei processi, produttività, miglioramento di sicurezza e flessibilità”. In definitiva, il Rapporto «fa dunque emergere il virtuoso percorso di riposizionamento competitivo realizzato nel tempo dalle imprese distrettuali, ma anche le priorità da affrontare: su tutte la “difesa” del mercato americano e la ricerca di opportunità in nuovi mercati, l’innovazione e la tecnologia, la sostenibilità ambientale, sociale e della governance». Si tratta “di un mix articolato di strategie che può essere adottato con più facilità proprio nei distretti dove ancora vi sono vantaggi localizzativi, legati a una maggior diffusione di competenze professionali, alla presenza di enti di formazione e di centri di ricerca e di analisi dei materiali o dei prodotti, alla vicinanza ai mercati di approvvigionamento, alla prossimità delle filiere di fornitura e dei servizi di trasporto, alla maggiore riconoscibilità internazionale”.

