Distretti industriali, vola l’export: +15,9% nei primi nove mesi del 2022 per oltre 113 mld di euro

Nel terzo trimestre del 2022 l’export dei distretti industriali ha registrato un aumento tendenziale del 14%, il sesto consecutivo a doppia cifra. E’ quanto emerge dal monitor nazionale dei distretti a cura di Giovanni Foresti e Romina Galleri, economisti della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo. Nel complesso, nei primi nove mesi dell’anno le esportazioni sono salite del +15,9%. E’ stata superata la soglia dei 110 miliardi di euro (a quota 113,4 miliardi), il 19,6% in più rispetto ai primi nove mesi del 2019 quando l’export distrettuale fu pari a poco meno di 95 miliardi. Tutte le filiere distrettuali hanno superato i livelli pre-pandemici: spicca in positivo il balzo della metallurgia (+75,7% rispetto ai primi nove mesi del 2019), il settore che più di ogni altro è stato condizionato dal rialzo dei prezzi. Aumenti tra il 30% e il 40% sono stati registrati dai distretti specializzati in Elettrodomestici (+33,1%) e alimentari e bevande (+31,4%). Solo di poco inferiori le performance dei distretti specializzati in prodotti e materiali da costruzione e mobile, in progresso rispettivamente del 29,9% e del 28,5%. Ha chiuso con un aumento superiore al 20% anche l’export dei prodotti in metallo (+22,2%). Più contenuti i risultati delle altre specializzazioni distrettuali che rispetto ai valori pre-pandemici hanno comunque ottenuto un aumento intorno al 10%: +10,3% per la meccanica e +10,8% per i beni di consumo del sistema moda. Buone indicazioni vengono dai produttori di beni intermedi della moda che sono riusciti a chiudere il gap rispetto ai livelli pre-crisi (+2,5%).