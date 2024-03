Distretto 108 dei Lions, intese con il Centro Sinapsi e la Fondazione Ets per la tutela e il benessere dei disabili

Si firma stamattina nel Centro Sinapsi dell’Università Federico II in via Giulio Cesare Cortese a Napoli, il Protocollo d’Intesa tra il Centro (direttrice la professoressa Maria Francesca Freda) e il Distretto 108 Ya Lions International (Governatore Pasquale Bruscino).

Dopo il protocollo siglato con il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, il Distretto 108 Ya (che racchiude i Club Lions di Basilicata, Calabria e Campania) “realizza con il Centro Sinapsi dell’Università di Napoli Federico II – si legge in una nota – un’altra importante sinergia per promuovere e tutelare l’inclusione, la vita indipendente ed il benessere delle persone con disabilità. Seguirà la firma da parte del Governatore Bruscino del protocollo d’intesa tra la Fondazione Genere Identità Cultura Ets, presieduta da Paolo Valerio e il Distretto 108 Ya”. “A curare i protocolli -poseguer la nota – sono stati rispettivamente il professor Paolo Valerio, presidente onorario del Centro e la dottoressa Valeria Mirisciotti, delegata distrettuale del Governatore per la disabilità e Kairos”.

I Lions del Distretto 108 Ya da sempre impegnati con i loro Service in attività volte a favorire la tutela delle persone con disabilità, l’inclusione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, della lotta a pregiudizi e discriminazioni, avranno due strumenti in più per perseguire le loro finalità.