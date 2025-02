Distretto 108 Ya dei Lions, sostegno alle persone con problemi di salute mentale: intesa con Cittadinanzattiva

Sarà siglata oggi, 28 febbraio, l’intesa tra il Distretto 108 Ya (Basilicata, Calabria, Campania) del Lions International, l’importante associazione di servizio impegnata nel supporto ai bisogni dei membri più fragili delle Comunità e a favore della partecipazione attiva al bene civico, culturale e morale della società e l’associazione “Cittadinanzattiva” Campania, che tutela i diritti dei cittadini salvaguardandone la salute, sostenendo i soggetti deboli, i beni comuni, l’ambiente. Lo annuncia il Distretto 108 Ya dei Lions International.

“Il protocollo – continua la nota – sarà firmato presso la storica sede dell’Istituto Regionale per non vedenti “Paolo Colosimo” dal Governatore del Distretto 108 Ya, Tommaso Di Napoli e dal Segretario regionale di Cittadinanzattiva, Lorenzo Latella. L’evidente comunanza di ambiti operativi e di finalità è il presupposto di una proficua collaborazione che si esplicherà in iniziative a tutela dei diritti dei cittadini ed in particolare delle persone con problemi di salute mentale; delle persone con disabilità; delle persone in condizioni di disagio economico, vittime di pregiudizi e discriminazioni e violenze di genere. La collaborazione prevede altresì la realizzazione di Progetti ed attività formative presso le Scuole di ogni ordine e grado”.