Distretto 108 Ya Lions, Bruscino risponde al’appello: derrate alimentari per la Mensa del Carmine

Il Past Governatore del Distretto 108 Ya Lions International Pasquale Bruscino ha raccolto con grande sensibilità e concretezza l’appello lanciato in questi giorni dalla Mensa del Carmine coordinata da don Francesco Sorrentino che evidenziava la scarsità delle scorte di beni alimentari disponibili presso la mensa per poter sostenere e supportare le necessità delle persone indigenti e senza fissa dimora di Napoli che si rivolgono alla struttura ogni giorno per ricevere un pasto.

L’IPDG Pasquale Bruscino ha donato e consegnato personalmente a don Francesco Sorrentino derrate alimentari per la Mensa del Carmine promettendo che continuerà a sostenere questa importante realtà di solidarietà della città di Napoli.

L’auspicio di Bruscino è quello che molti altri Lions possano supportare la Mensa del Carmine e le tante realtà che assistono e danno sollievo ai più fragili e agli indigenti.