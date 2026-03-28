Distretto 108 Ya Lions International, il Governatore Pino Naim: il nostro impegno al servizio della comunità

di Bianca Desideri

Esiste un lavoro che spesso non fa rumore, ma che incide profondamente nella vita delle comunità. È quello portato avanti, giorno dopo giorno, dai Lions del Distretto 108 Ya, che riunisce Club di Basilicata, Calabria e Campania, sotto la guida del Governatore Pino Naim.

L’anno sociale sta procedendo nel segno della continuità e dell’attenzione ai bisogni reali, con iniziative che si inseriscono pienamente nelle Cause Globali del Lions International: vista, diabete, fame, ambiente, cancro infantile e sostegno ai giovani. Ambiti diversi, ma uniti da un filo comune: la volontà di prendersi cura delle persone, soprattutto di quelle più fragili.

Accanto ai Service storici basati su prevenzione e salute, molti Club hanno scelto di investire tempo ed energie anche su temi sociali complessi e attuali.

Un lionismo che sa ascoltare, prevenire ed accompagnare. È quello che sta caratterizzando l’anno sociale del Distretto 108 Ya Lions International guidato dal Governatore Pino Naim, un anno segnato da un’attenzione costante alle fragilità sociali e da una sinergia tra i Club delle tre regioni del Distretto.

Governatore Naim, tra i temi affrontati quest’anno ce ne sono alcuni di grande impatto sociale…

Sì, abbiamo scelto di concentrarci prevalentemente su ambiti che toccano profondamente le persone e le comunità. La violenza sulle donne, il bullismo e il disagio sociale non sono emergenze astratte, ma realtà quotidiane che richiedono risposte concrete, competenti e continue.

Violenza sulle donne: prevenzione, informazione, vicinanza.

Numerosi Club del Distretto hanno promosso incontri pubblici, convegni e momenti di sensibilizzazione dedicati al contrasto della violenza di genere. Non solo riflessione, ma anche informazione pratica come, ad esempio, conoscere i segnali, sapere a chi rivolgersi, rompere il silenzio.

In Basilicata, Calabria e Campania i Lions hanno collaborato con istituzioni, professionisti e associazioni del territorio, creando occasioni di dialogo soprattutto nelle scuole e nei contesti più esposti al rischio di isolamento.

Il bullismo è un altro fronte su cui i Lions stanno investendo molto…

Il bullismo, e oggi sempre più il cyberbullismo, colpisce i giovani nel momento più delicato della loro crescita. I Lions Club del Distretto 108 Ya hanno organizzato incontri formativi nelle scuole, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie. L’obiettivo, oltre ovviamente alla denuncia, è quello di educare al rispetto, all’empatia e alla responsabilità, offrendo strumenti per riconoscere e affrontare situazioni di disagio.

Quanto conta il ruolo dei Club nel rendere efficaci questi Service?

I Club delle tre regioni hanno dimostrato grande sensibilità e capacità di leggere i bisogni dei propri territori. Ogni iniziativa nasce dall’ascolto e dalla conoscenza diretta delle comunità locali. Questo rende il Service autentico e realmente utile.

Un Distretto unito, riconosciuto anche a livello internazionale…

L’anno sociale è stato arricchito anche da momenti di alto profilo istituzionale, come la visita prima del Direttore Internazionale e poi, recentemente. del Past Presidente Internazionale LCIF Fabricio Oliveira, che hanno rappresentato un’importante occasione di confronto e di valorizzazione del lavoro svolto.

Un segnale forte di attenzione verso un Distretto attivo, coeso e in sintonia con i valori del Lions International.

Guardando ai prossimi mesi, quale direzione intende mantenere?

Continueremo su questa strada, rafforzando i progetti avviati e promuovendo una cultura del servizio sempre più consapevole. Il lionismo ha senso quando riesce a incidere positivamente nella vita delle persone. Questo è l’impegno che sentiamo, come Distretto e come Lions. Un lionismo fatto di presenza, ascolto e servizio, che trova nella collaborazione tra i club la sua vera forza.