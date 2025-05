Distretto 108 Ya Lions International, il presidente Di Napoli presenta il Bilancio di Missione 2024

Il Bilancio di Missione del Lions International, la più grande organizzazione di servizio al mondo, è lo strumento con cui i Lions fanno conoscere ai soci e all’esterno del mondo Lions sui territori e nelle comunità alle persone, alle associazioni, agli enti e istituzioni, l’attività che i Lions, del Distretto 108 Ya svolgono sul territorio delle regioni di Basilicata, Calabria e Campania dove attualmente operano 141 Club con circa 3.500 soci.

Il Bilancio di Missione, il documento che rende conto degli obiettivi perseguiti e dei progetti realizzati, indicando i risultati conseguiti in termini di persone servite, attività di service, ore di servizio prestate, fondi donati, che il Governatore del Distretto 108 Ya, Tommaso Di Napoli, ha presentato si riferisce all’anno solare 2024 (1 gennaio – 31 dicembre) e abbraccia due diversi esercizi sociali (2023/24 – 2024/25).

“Il Distretto 108 Ya con 139 Club (attualmente 141) ha svolto – evidenzia il Governatore Tommaso Di Napoli – un’efficiente ed efficace attività nell’anno solare con l’impegno profuso in tutte le aree tematiche tradizionali. Si è confermata la cooperazione con le istituzioni e soprattutto con l’Università Federico II di Napoli nella celebrazione dei 70 anni dalla fondazione, con attività realizzate a Napoli e Francoforte. Nell’ultimo semestre – prosegue il Governatore – si è attuata una cooperazione con il Distretto Rotary della Campania e della Calabria, mettendo insieme le rispettive reti di servizio, con protocolli di intesa sottoscritti dal Governatore del Distretto 108 Ya e dai Governatori del Rotary 2021 Antonio Brando e Rotary 2022Maria Pia Porcino”. “Ampio spazio – conclude Tommaso Di Napoli – è stato riservato alla formazione rivolta ai soci ed è stato avviato un progetto di orientamento per gli aspiranti soci che sta riscuotendo un significativo successo”.

Si tratta di un forte impegno quello svolto nello spirito del motto “We Serve” dal Distretto 108 Ya Lions International attraverso la presenza e il lavoro messo in atto dai soci e dai Clubs.

Quasi 338 mila persone servite, 22.264 attività di service, 47.505,5 ore di servizio, 409.097 € di fondi donati.

Andando più nel dettaglio delle otto macroaree di intervento è evidente l’impegno profuso dal Distretto 108 Ya:

VISTA: persone servite 16.385, 1.374 attività di service, 3.988,1 ore di servizio; 62.428 € fondi donati;

DIABETE: persone servite 13.696, 1.033 attività di service, 3.269 ore di servizio; 1.300 € fondi donati;

FAME: persone servite 76.404, 2.614 attività di service, 9.502,1 ore di servizio; 117.037 € fondi donati;

AMBIENTE: persone servite 32.231, 2.684 attività di service, 5.719,3 ore di servizio; 14.560 € fondi donati;

CANCRO INFANTILE: persone servite 3.043, 216 attività di servizio, 528 ore di servizio; 1.713 € fondi donati;

ATTIVITA’ UMANITARIE: 163.220 persone servite, 11.605 attività di servizio, 18.483,7 ore di servizio; 199.120 € fondi donati;

ASSISTENZA IN CASO DI DISASTRI: 892 persone servite, 117 attività di servizio, 156 ore di servizio; 1.235 € fondi donati;

GIOVANI: 31.819 persone servite, 2.621 attività di servizio, 5.859,3 ore di servizio; 11.686 € fondi donati.

“Come mostrano i dati del Bilancio di Missione i soci e i Clubs del Distretto 108 Ya – sottolinea il Governatore Tommaso Di Napoli – hanno profuso il loro impegno per raggiungere e supportare quante più persone possibile. Auspichiamo che sempre più Associazioni, Enti, Istituzioni oltre a quelle con cui già operiamo possano condividere il nostro spirito di servizio e collaborare nelle attività che conduciamo per le comunità e per migliorare le condizioni di vita delle persone sui territori”.

A livello nazionale il Multidistretto 108 Italy raggruppa 17 Distretti italiani e ha conseguito i seguenti obiettivi:3.850.802 persone servite; 199.602 attività di service; 705.159,25 ore di servizio; 8.687.165 € di fondi donati.