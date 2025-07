Distretto Aerospaziale della Campania; l’Assemblea dei Soci approva il bilancio 2024

L’assemblea dei soci del DAC ha approvato all’unanimità il bilancio di gestione del 2024.

I soci hanno condiviso visione, strategia e progettualità. Attualmente sui progetti in corso sono coinvolte 50 aziende socie del Distretto Aerospaziale. Tra i progetti in corso, in fase di valutazione e di potenziamento tra i più promettenti ci sono il progetto preliminare HYPERION #2 – Suborbital HYPERsonic spaceplane capable to support payload In Orbit iNsertion (2025-2028), spazioplano con capacità di aviolancio da 50-60 km di altezza per mettere in orbita LEO a 350 kg satelliti/payload di 100 kg; il progetto DIVA – DIsruptive Vertical high-density thrust Autoplane (2022-2023) Nuova generazione di velivoli (AUTOPLANI) a decollo e atterraggio verticale che integra in una classica configurazione automobilistica un sistema di propulsione elettrica/ibrida ad elevata spinta ma di piccole dimensioni. Dimostratore in scala 1:2 con primi passi di decollo.

E la proposta DIVAX-2 – DIsruptive Vertical high-density thrust Autoplane (2025-2027) Sviluppo completo dei sistemi di propulsione ibrida (termico-elettrico) e di controllo con 4 mini-ventole intubate. Test in volo in scala 1:1 su un test bed sviluppato ad hoc.

Ma non è tutto. C’è anche il progetto SACS, studio del processo di produzione di nanocellulosa batterica in condizioni di microgravità; il progetto AS3D Mini laboratorio autonomo per il campionamento e la conservazione ecosostenibile in ambienti estremi; il progetto ICARVS dimostratore in orbita di un sistema di controllo d’assetto adattivo basato su IA per missioni spaziali in orbita VLEO. Ci sono ancora ASCLEPIO, il dispositivo smart e indossabile per il monitoraggio continuo di biomarcatori dello stress negli astronauti ed HERMES, Mini laboratorio per l’analisi dei cambiamenti del microbiota in microgravità e impatto sulla salute degli astronauti.

“I numeri e le attività mostrate durante l’assemblea dei soci confermano la capacità propulsiva del Distretto Aerospaziale e la forza delle sinergie messe in campo. Azioni e progetti che si traducono in nuove opportunità per le imprese del territorio e per la crescita economica”, ha detto il presidente del DAC, Luigi Carrino.