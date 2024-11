Distretto orafo campano, via al piano di internazionalizzazione. Vicenza Oro, ecco il bando per partecipare

Dopo la fase di presentazione del Distretto orafo campano, che ha visto ad ottobre presso il Tarì il riconoscimento ufficiale da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è già al via il piano per l’internazionalizzazione delle aziende della filiera orafa regionale. La Regione Campania ha colto l’invito del Distretto a supportare e valorizzare le aziende della filiera, pubblicando un avviso (qui il bando) finalizzato all’assegnazione di moduli all’interno di uno stand collettivo in occasione delle edizioni di “Vicenza Oro” – edizioni di gennaio e di settembre 2025.

Gli Uffici regionali stanno inoltre definendo con l’ente fieristico di Vicenza Oro – Ieg – Italian Exhibition Group – la possibilità di introdurre una ulteriore forma di sostegno per le imprese orafe campane che, pur non rientrando nella collettiva che verrà definita con l’Avviso pubblicato in queste ore sul sito della Regione, disporranno di un autonomo stand nella manifestazione. In tal caso, l’agevolazione consisterà nell’accollo, da parte della Regione, di una quota parte delle spese sostenute dalle imprese per gli stand, per la quale verrà pubblicato un apposito Avviso sul BURC e sulla sezione “La Regione Informa” del sito istituzionale della Regione Campania.

“Sono molto soddisfatto per l’immediatezza e la concretezza con le quali la Regione sta supportando i programmi del Distretto, partendo dal supporto economico alle aziende impegnate nella partecipazione agli eventi fieristici di settore di maggiore rilievo in Europa. Questa prima rilevante iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione alle esigenze degli imprenditori, e una conferme che il metodo di lavoro adottato, che prevede un forte coordinamento delle attività del D.Or. e una piena sinergia di azioni da parte dei retisti, è quello vincente. – dichiara il presidente del Distretto Vincenzo Giannotti – nelle prossime settimane si concretizzeranno nuove importanti opportunità per le imprese orafe campane aderenti al Distretto sul tema dell’internazionalizzazione”.

Intanto, il Distretto prosegue le proprie attività di coinvolgimento di tutti i soggetti di rilievo in Campania attraverso la firma di protocolli di intesa con Associazioni, Enti istituzionali e mondo accademico.