Dito (Dir. Basilicata), ‘anniversario celebra crescita Istituto’

(Adnkronos) – “Sono stati anni belli, intensi e di grande crescita soprattutto dopo la pandemia che ha visto l’istituto fare un cambio di passo sulla trasformazione digitale e sull’innovazione sull’evoluzione dei servizi”. Lo ha detto Benedetta Dito, direttore regionale Inps Basilicata, a margine del concerto intitolato “In musica per il sociale” organizzato a Matera in occasione del 125esimo anniversario di fondazione dell’Istituto.

“Ci sono tanti progetti che l’istituto sta portando avanti”, ha continuato Dito evidenziando che i primi 125 anni dell’Istituto sono stati “faticosi ma belli perché pieni di entusiasmo, perché riusciamo a vedere come il lavoro che portiamo avanti tutti i giorni all’interno delle strutture dell’Istituto si traduce in migliore servizio per la nostra utenza”. “Siamo molto orgogliosi di far parte di questo istituto”, ha concluso.