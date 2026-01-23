Milano, 23 gen. (askanews) – In attesa di rivederla più pungente che mai sul palco dell’Ariston, Ditonellapiaga apre le porte al nuovo anno con Si lo so, il singolo fuori da venerdì 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli.

Con un basso profondo e potente che scandisce una ritmica house, Si lo so arriva dritta e spiazzante con un testo che gioca tra consapevolezza e autoironia. Le sue strofe -irriverenti e sbarazzine- lasciano il segno, ma con leggerezza scorrono in questo brano marchiato dall’inconfondibile sfumatura electro-dance della cantautrice. Con Si lo so, Ditonellapiaga ritrova la sua cifra stilistica più autentica: essere se stessa, dirlo senza filtri e trasformarlo in pop.

La release di Si lo so apre ufficialmente le porte di un 2026 ricco di musica e di imperdibili sorprese a tutto tondo nella carriera dell’artista, a partire dalla partecipazione in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con “Che fastidio!” (BMG/Dischi Belli), un brano che sfiora la realtà con un tocco leggero, ironico ma subito pungente, in pieno stile Ditonellapiaga.