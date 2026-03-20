Ditonellapiaga tra i super ospiti del Pride Village 2026 a Padova

Roma, 20 mar. (askanews) – Il Pride Village annuncia i primi super ospiti della sua diciannovesima edizione: Ditonellapiaga, Boss Doms, Samuele Sartini, Albertino, Alexia e Cristina D’Avena. L’evento, organizzato da Heddy Media, si svolgerà dal 5 giugno al 12 settembre 2026 alla Fiera di Padova.

È Ditonellapiaga il primo nome di punta annunciato per Pride Village 2026. Reduce dal successo di Sanremo, il 12 settembre il Village ospiterà una delle date del suo tour estivo, che farà tappa nei principali festival italiani da giugno a settembre.

Insieme a Ditonellapiaga, il Pride Village 2026 ha svelato i primi nomi di un cartellone come sempre molto ricco. Sul palco di Padova arriverà Boss Doms, produttore e musicista di Achille Lauro, protagonista del tour nei palazzetti sold out in tutta Italia. Atteso anche Samuele Sartini, uno dei producer italiani più affermati sulla scena internazionale: con Seek Bromance  fenomeno globale da oltre 180 milioni di visualizzazioni su YouTube  e la recente Seek Love con Alok, ha confermato la sua capacità di conquistare i dancefloor di tutto il mondo.

Tra i protagonisti delle serate anche Albertino, direttore artistico di Radio m2o e tra i principali artefici del fenomeno soft clubbing milanese con il format m2o Morning Club.

Sarà poi il momento di Alexia, icona della dance italiana con oltre 6 milioni di album venduti nel mondo, attesa il prossimo 26 marzo al Fabrique di Milano con il concerto-evento The Party – Back to the Dancefloor. Ci sarà al Village anche Cristina D’Avena, regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati.

I biglietti per Pride Village 2026 sono disponibili dal 20 marzo 2026 su Ticketmaster e sui principali circuiti di prevendita. Maggiori informazioni su www.pridevillage.it