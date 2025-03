Diventa un influencer di protezione civile, concorso a premi per le scuole dei Campi Flegrei: via al bando

“Diventa un influencer di protezione civile – vulcani di idee: i Campi Flegrei in un reel”: è il concorso a premi promosso dalla Regione Campania, per tutte le scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado) della Zona Rossa dei Campi Flegrei.

Il contest, organizzato dalla Protezione civile della Regione Campania, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, punta ad accrescere la consapevolezza dei giovani sul fenomeno bradisismico e sul rischio vulcanico; a contribuire alla diffusione delle procedure connesse alle vigenti pianificazioni di protezione civile; ad educare e sensibilizzare gli studenti in materia di prevenzione dei rischi naturali; nonché a contribuire alla diffusione della moderna cultura di protezione civile.

Le scuole primarie e secondarie di I e II grado, pubbliche e paritarie, ubicate nei Comuni della zona rossa per rischio vulcanico ai Campi Flegrei che vogliano partecipare, dovranno realizzare un breve video-reel (di 90’’ max), con finalità educativa, nel quale i ragazzi, attraverso la propria creatività, sensibilizzino i loro coetanei e le comunità flegree sulle tematiche del rischio vulcanico e/o del bradisismo e sui fenomeni connessi.

Possono candidarsi al premio singole classi, ciascuna con un proprio reel, o anche l’intero istituto con un unico reel. Per il concorso sono stanziati 10 premi da 2.000 euro ciascuno, così ripartiti: 3 premi per le scuole primarie, 3 premi per le scuole secondarie di primo grado, 4 premi per le scuole secondarie di secondo grado. Per prendere parte al concorso le scuole dovranno inviare la domanda di partecipazione, allegando il reel realizzato, entro e non oltre il 10 maggio prossimo.

La partecipazione al concorso prevede la creazione di video ad uso social, un “reel”, che punti ad evidenziare l’adozione di buone pratiche di protezione civile. In questo modo, gli studenti possono diventare influencer di protezione civile, testimonial di una convivenza più consapevole e resiliente con un territorio a rischio, contagiando positivamente anche la restante parte della popolazione.Nei reel possono essere trattati vari aspetti connessi sempre al fenomeno bradisismico e al rischio vulcanico ed esplorare, ad esempio, come la presenza del vulcano influisce sulla vita quotidiana della comunità, sulle misure di precauzione presenti e su come la comunità si è preparata o può prepararsi meglio; gli scenari di una possibile emergenza, sottolineando l’importanza della preparazione e della risposta della comunità; le misure di prevenzione, i percorsi di allontanamento, e le altre informazioni cruciali sulla protezione civile; i dati scientifici sul rischio ai Campi Flegrei e come prepararsi ad essi, rendendo le informazioni facilmente comprensibili a tutti; il ruolo che hanno oggi le organizzazioni di volontariato di protezione civile, nella diffusione della cultura della prevenzione o nelle azioni di soccorso in caso di emergenza; il rapporto tra Istituzioni, comunità scientifica e cittadini, nell’epoca dei social e delle nuove modalità di interazione; il ruolo dei piani di protezione civile esistenti e come sensibilizzare la comunità sull’importanza di essere pronti e preparati; come coinvolgere maggiormente la comunità nei programmi di protezione civile attraverso volontariato, programmi educativi, o esercitazioni pubbliche; gli aspetti socio-culturali legati alla presenza del vulcano e al fenomeno bradisismico come l’influenza su beni di interesse culturale, artistico e archeologico (es. Parco archeologico sommerso di Baia, tempio di Serapide, chiesa di Santa Maria delle Grazie, etc…); come la comunicazione distorta e non istituzionale contribuisce a creare confusione tra i cittadini; best practices in relazione al fenomeno dei gas vulcanici, tenendo conto delle Linee-guida adottate dalle Asl e dalla Protezione civile regionale.

Il contest si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative rivolte al mondo Scuola, previste dal “Piano della comunicazione alla popolazione” approvato dalla Giunta regionale della Campania per il fenomeno del bradisismo e il rischio vulcanico ai Campi Flegrei.

Agli istituti scolastici sono già stati distribuiti dalla Protezione Civile appositi materiali divulgativi realizzati dalla Regione Campania, dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e dall’INGV-Osservatorio Vesuviano. In particolare, alle scuole Primarie sono stati forniti: il kit “Io Non Rischio Scuola – edizione speciale Campania” con i relativi video tutorial, e il volume “Noi e i Vulcani” (disponibili qui . Le due pubblicazioni propongono un percorso didattico e laboratoriale utile all’apprendimento dei principali rischi che caratterizzano il territorio regionale, compreso bradisismo e rischio vulcanico. Alle scuole secondarie della zona Rossa dei Campi Flegrei è stato invece distribuito sempre dalla Protezione civile regionale il fumetto “L’attimo decisivo – La virgola- Speciale Campi Flegrei”, utile per suscitare il dibattito in classe sui temi della cittadinanza attiva, a partire dalle esperienze dei protagonisti; il volume Io Non Rischio “Conoscere la Caldera: bradisismo, emissioni di gas e possibili eruzioni vulcaniche” (disponibile qui) e di cui è stato pubblicato anche un tutorial a questo link: per divulgare, con linguaggio semplice, i fenomeni che caratterizzano la caldera dei Campi Flegrei, i rischi connessi e le pianificazioni di protezione civile predisposte dagli enti competenti.

E’ inoltre disponibile online il documentario “Eruzioni vulcaniche e bradisismo: la risposta di protezione civile – Bradisismo Campi Flegrei 2024” (qui).

Tutte le scuole Primarie e Secondarie della zona Rossa dei Campi Flegrei che vogliano aderire al contest possono scaricare bando, disciplinare e allegati qui.

Il disciplinare è stato comunque già trasmesso all’Ufficio Scolastico regionale, per consentirne l’inoltro a tutti gli Istituti scolastici dell’area interessata.

È anche possibile richiedere informazioni direttamente alla Protezione Civile della Regione Campania al numero Verde 800232525.