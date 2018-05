diventavolontario, al via la campagna di comunicazione del CSV Napoli

di Paola Ciaramella

A Napoli e provincia operano circa 1500 associazioni di volontariato, con un numero stimato di volontari non inferiore a 10mila. Il Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli segue e accompagna il percorso di questo piccolo esercito, fornendo gratuitamente servizi di formazione, comunicazione e consulenza. Per promuovere il volontariato come occasione per crescere, divertirsi e partecipare, il CSV Napoli ha lanciato la nuova campagna di comunicazione #diventavolontario, che prevede una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza all’attenzione verso l’altro, soprattutto verso chi vive in condizioni di marginalità, ed educare alla solidarietà. Da maggio, i bus di Napoli e provincia accoglieranno le illustrazioni della disegnatrice Ilaria Grimaldi, che mostrano i gesti di volontari impegnati nell’assistenza ad anziani, minori, migranti, disabili, in protezione civile, a tutela dell’ambiente, in clown terapia, negli ospedali, nelle carceri. E da lunedì 7 maggio è online il primo dei quattro video della serie “Pregiudizi in-volontari”, che racconta con ironia i luoghi comuni e gli stereotipi in cui si imbattono le persone considerate ‘diverse’ – il protagonista della prima storia è Davide, un ragazzo down –, costrette a fronteggiare continuamente i pregiudizi della gente. I video, realizzati con lo youtuber Daniele Ciniglio – nel ruolo di un giovane un po’ imbranato che commette una gaffe dietro l’altra –, saranno diffusi con cadenza bisettimanale attraverso i social network. Realizzato, infine, uno spot che sarà lanciato nelle prossime settimane, col quale viene raccontata la grande gioia di essere volontari: due versioni, una breve di circa 1 minuto e una più lunga di 8 minuti, per mostrare le attività a sostegno dei più fragili messe in campo dalle associazioni e che rappresentano uno straordinario patrimonio sociale e culturale per il territorio napoletano e per il suo hinterland.