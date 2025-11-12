Diversità e inclusione in Simest, arriva la certificazione internazionale

Simest, società del Gruppo Cdp attiva nell’internazionalizzazione delle imprese italiane, rafforza il proprio impegno nella promozione di un ambiente di lavoro inclusivo. La conferma arriva dal conseguimento della certificazione internazionale “Human Resource Management Diversity and Inclusion”, ISO 30415, rilasciata da Bureau Veritas Italia. Il riconoscimento premia il percorso intrapreso dalla società per integrare principi di diversità, equità e inclusione (De&I) nei processi aziendali e nella cultura organizzativa.

Un percorso di valutazione approfondito

La certificazione è stata ottenuta grazie a una valutazione che ha coinvolto tutte le aree della gestione del personale, dal reclutamento alla formazione, includendo il benessere organizzativo, l’accessibilità, la parità di opportunità e la trasparenza nei percorsi di crescita professionale. L’analisi ha riguardato anche altri processi aziendali, come la gestione degli acquisti e l’erogazione di servizi, oltre alle relazioni con gli stakeholder.

Il ruolo attivo del management e di tutto il personale è stato riconosciuto come elemento centrale nel favorire un contesto lavorativo rispettoso, aperto alle diversità e inclusivo.

Verso un modello di governance sostenibile

L’adozione dello standard ISO 30415 si inserisce nel percorso di responsabilità sociale e sostenibilità di Simest, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare attenzione alla parità di genere, alla riduzione delle disuguaglianze e alla promozione di condizioni di lavoro eque e dignitose.

Il risultato conferma l’impegno di Simest sui temi Esg (Environmental, Social and Governance), consolidando una cultura aziendale sostenibile, equa e inclusiva. Per il 2025, la società mantiene anche la certificazione Uni/PdR 125:2022, che attesta l’efficacia delle politiche di governance, crescita professionale, equilibrio vita-lavoro e tutela della genitorialità.

Le parole della direttrice

Valeria Borrelli, direttrice Persone e Organizzazione di Simest, ha dichiarato: “In Simest crediamo fortemente che le persone siano la nostra più grande risorsa e che la pluralità di esperienze, prospettive e competenze sia la chiave per generare valore e innovazione. Questi riconoscimenti confermano l’impegno quotidiano di tutta la nostra comunità aziendale nel promuovere un ambiente in cui ognuno possa sentirsi accolto, rispettato e messo nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio valore. Il nostro impegno non finisce qui: continueremo a coltivare una cultura basata sull’ascolto e sull’apertura affinché ciascuno, con la propria unicità, contribuisca alla crescita della nostra organizzazione.”