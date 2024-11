Diversità e inclusione, Invitalia premiata dall’Università di Pavia

L’Università degli studi di Pavia ha premiato Invitalia, al primo posto nella categoria dedicata alla Diversità e Inclusione (D&I), nell’ambito del premio al report di sostenibilità, che attribuisce un riconoscimento alle aziende italiane sulla base dei loro report di sostenibilità. Giunta alla sesta edizione, l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Steamiamoci, progetto di Confindustria che da anni è rivolto alla promozione del bilanciamento di genere e della cultura Steam all’interno delle imprese italiane. I report di sostenibilità sono stati suddivisi in quattro categorie.

Invitalia è risultata vincitrice nella categoria relativa alle tematiche riguardanti diversità e inclusione. Per rafforzare il proprio percorso di sostenibilità nel 2023 Invitalia si è dotata di una policy e di un Piano strategico di sostenibilità 2024-2026 con diversi target relativi alle tematiche D&I che hanno concorso all’assegnazione del premio. Tra questi, l’azzeramento del gender pay gap che Invitalia ha raggiunto nel 2024, in anticipo di due anni rispetto al Piano strategico di sostenibilità, annullando la differenza retributiva tra uomini e donne a parità di inquadramento e raggiungendo così la completa equiparazione retributiva. Per quanto riguarda il bilanciamento di genere, Invitalia afferma che il 60% dei componenti del cda dell’agenzia è donna. Più in generale, in Invitalia le donne rappresentano oltre il 50% di tutti i dipendenti e superano il 40% nelle posizioni manageriali. Negli ultimi due anni la presenza delle donne in ruoli gestionali è cresciuta di circa il 60%.