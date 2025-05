Divina Food Experience, a Vietri sul Mare la migliore gastronomia della Costa d’Amalfi

Successo ben oltre le previsioni per la prima edizione del Divina Food Experience che si è tenuto a Vietri sul Mare ieri sera. Una folla brulicante si è snodata lungo il centralissimo Corso Umberto I per assaggiare tutte le prelibatezze preparate nelle oltre 40 postazioni, tra chef, ristoratori, operatori della ristorazione, sommelier, cantine ed “erogatori di squisitezze liquide”. La risposta della gente, un vero e proprio boom, tra cui tantissimi stranieri, è stata così forte che le scorte previste per la semplice degustazione si sono esaurite molto prima del previsto per la forte e continua richiesta. Ma questo non ha certo scoraggiato gli espositori: molti di loro si erano già dotati di una riserva alimentare che si è rivelata preziosa per continuare a sfornare piatti di delizie.

Un evento che ha goduto del pieno sostegno della Regione Campania e del Comune di Vietri sul Mare, organizzato dalla Pro Loco di Vietri sul Mare in collaborazione con l’Associazione Ristoratori vietresi, con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Distretto Turistico Costa d’Amalfi. L’evento si è avvalso anche del sostegno di: Gruppo Noviello, Travelmar, BCC Scafati e Cetara, Calispa Industria Conserve Alimentari. Dei partner alimentari: Pomodori Nobile, Pasta Setaccioro, Olio Oro Campania, Biscottificio La Campagnola. Dei partner tecnici: Pama Arredamenti, De Luca Attrezzature per la Ristorazione, Exclusive Catering Salerno, Capece Abiti per Lavoro, La Fonte Distribuzione, Maurizio Russo liquori artigianali, Liguori Caffè, Associazione Italiana Sommelier Campania, Club Amici del Sigaro Toscano.

Una vasta scelta di prelibatezze ha accolto gli ospiti che, a differenza di altre manifestazioni dove gli assaggi sono limitati, hanno ottenuto il pass con il quale liberamente potevano accedere ad ogni postazione e più volte. Una marea umana che ha volte ha creato ingorghi, smaltiti tra feste e brindisi improvvisati a tutto spiano, tra i sorrisi increduli di tanti stranieri che in questi giorni soggiornano a Vietri sul Mare. Più di uno è rimasto sorpreso quando si è imbattuto nel sindaco Giovanni De Simone che, in giro per gli stands, non ha mancato di cimentarsi in una simbolica spadellata che, dopo il tradizionale taglio del nastro, ha sancito l’inaugurazione pratica della manifestazione. “Siamo davvero soddisfatti della risposta dei tanti ospiti che sono arrivati a Vietri per partecipare al Divina Food Experience – ha dichiarato il sindaco De Simone – sicuramente un format che va migliorato ed arricchito”.

Lo spunto per la realizzazione dell’evento è venuto dall’esperienza fatta proprio un anno fa con l’organizzazione del 60° anniversario della nascita dell’Associazione dei Ristoratori del Buon Ricordo che vide parte attiva la pro Loco di Vietri sul Mare. “Abbiamo fatto tesoro di quell’evento per creare un format tutto nostro – ha detto Cosmo Di Mauro della Pro Loco di Vietri sul Mare, organizzatore del Divina Food Experience – l’arrivo di tantissima gente ed i complimenti ricevuti ci gratificano sicuramente e confermano che avevamo visto giusto nel perseguire l’idea”.

Tra un cuoppo di mare, un assaggio di pasta e patate con la provola, un “cuzzutiello” con polpetta al ragù ed un buon bicchiere di vino anche l’assessore alla cultura Daniele Benincasa non ha mancato di apprezzare la riuscita dell’evento: “Siamo sicuramente soddisfatto su tutti i fronti. È ovvio che tutto è migliorabile ma francamente la risposta è stata eccezionale. Una gran bella vetrina per le eccellenze enogastronomiche vietresi e della Costiera Amalfitana. Bravi davvero tutti”. Sullo stesso tenore anche le dichiarazioni del consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi: “Sono questi gli eventi che rafforzano la nostra vocazione all’accoglienza e rendono Vietri sul Mare ancora più apprezzata. È bastato guardare i volti felici dei tanti stranieri che sono ospiti nella nostra città e che sono stati coinvolti dalla verve dei nostri operatori alle postazioni”.

Un vero successo che porta la firma degli organizzatori ma soprattutto di quanti hanno creduto nell’idea: Acqua Pazza: Chef Gennaro Marciante; Al Limoneto: Chef Mario Borrelli; Antica Bagnara: Chef Cosmo Di Mauro; Barcabotte Re Baccalà a Mare: Chef Francesco Esposito & Tony Siniscalco, Giuseppe Fasano; Benvenuti a Bordo: Chef Luca Mancini; Canape: Chef Gianluca D’Arienza; Chalet AmaMi: Chef Francesca Apuzzo; Da Giufre: Maestro Giuseppe Bifulco; Da Lucia 34: Chef Lucia Borriello; Da Nando: Chef Francesco Frusciante; Dal Pescatore: Chef Peppe Zaccaria; Divina Pizzeria: Maestri Pietro D’Amico & Elena Secrii; Evù: Chef Riccardo Fagiano; Fame Zero: Chef Teresa Casaburi & Mauro Avallone; Fiori e pensieri & Dolce Caffe: Maestri Enzo Pinto & Aniello Esposito; Gallo Salumeria & Cucina: Chef Antonella Borriello; Gastronomia Senatore (Macelleria): Nicola Senatore; Hotel Bristol Ristorante: Chef Gianluca Volpe; I Salumai: Raffaele Moretti; Il Cantastorie: Chef Luigi Chirico; Il Flauto di Pan: Chef Lorenzo Montoro; Il Principe e la Civetta: Chef Antonio Nolfi; Il Risorgimento: Chef Gennaro Sorrentino; La Crestarella: Chef Marco Laudato; la Vecchia Bottega: Chef Carmine Ricciardi; L’Altro Scalo: Patrizia Gentile; Lloyds Baia Hotel Amalfi Coast: Chef Dario Sica; Pascalò: Chef Pasquale Vitale; RHC Raito Hotel: Chef Francesco Russo; Sole di Vietri: Giovanna Senatore; Bar Ariston: Emanuela D’ambrosio; Bar Centrale: Alfonso Ferrante & Wanda De Rosa; Bar del Corso: Francesco Quadrano; Bar Miramare: Roberta Scannapieco; Dolce Freddo: Felice Iovine; Due su Due Cafè: Luciano Liguori; Early Fruit: Giuseppe Salmieri; Eco del Mare: Antonio Di Florio; Vietrisottengopp: Giuseppe Fasano. L’acqua è stata fornita da La Fonte Salerno di Vincenzo Benincasa, mentre per vini e amari sono state queste le aziende presenti: Azienda Agricola Reale Luigi, Tramonti (Sa); Fontana Vecchia, Fisciano (Sa); Tagliaferro, Tramonti (Sa); Tenuta San Francesco, Tramonti (Sa); Giuseppe Apicella, Tramonti (Sa); Villa Trotta, Raito di Vietri sul Mare (Sa); Vigne di Raito, Raito di Vietri sul Mare (Sa); Cantina del Taburno (Bn-Sa), Sannio Consorzio Tutela Vini, Benevento; Casa Setaro, Trecase (Na); I due Principati, Mercogliano (Av); Maurizio Russo dal 1899, Cava De’ Tirreni (Sa).

Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione va anche ai militari della Stazione Carabinieri di Vietri sul Mare, agli agenti della Polizia Municipale, agli operatori della Vietri Sviluppo, ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, ai volontari della sede di Vietri sul Mare del Comitato Costa d’Amalfi della Croce Rossa Italiana, ai volontari della sezione di Vietri sul Mare dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ai volontari della sezione di Cava de’ Tirreni dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria.