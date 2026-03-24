DJ, il napoletano Ricky Borselli vince il premio “Future Talent DJ of the Month” della Pete Tong DJ Academy

Un importante riconoscimento internazionale premia il talento emergente italiano: Ricky Borselli è stato selezionato come Future Talent DJ of the Month nel mese di marzo 2026 dalla prestigiosa Pete Tong DJ Academy.

Il DJ e produttore, nato a Napoli il 30 gennaio 1999, si sta affermando con crescente attenzione nel panorama della Afro House e Melodic House, distinguendosi per set coinvolgenti e profondamente immersivi, capaci di creare una connessione autentica con il pubblico.

In particolare, il suo set vincente per la Pete Tong DJ Academy è stato realizzato nella cucina del ristorante l’Ebbrezza di Teonilla unendo ritmi straordinari vibrazioni Afro House in una performance originale e sorprendente.

Nel corso della sua carriera, Ricky Borselli si è esibito in alcune delle location più rilevanti del panorama italiano, tra cui: The Sanctuary Eco Retreat – Porto Cervo, Duel Club prima esibizione nel 2023, lo stesso anno in cui il locale è stato inserito alla posizione #80 nella classifica Top 100 Clubs di DJ Mag; Music on The Rocks – Positano; Ambasciatori Club Restaurant;Terrazza Flegrea.

Nonostante una solida formazione accademica — con laurea triennale e magistrale in Economia Aziendale e abilitazione come Dottore Commercialista — Ricky Borselli ha scelto di seguire la sua vocazione artistica, dedicandosi completamente alla musica.

Ogni suo dj set si configura come un viaggio emozionale anche attraverso dei video immersivi che garantiscono un’esperienza profonda e narrativa (emotional Journey https://www.instagram.com/emotionaljourney_ofc?igsh=MXFxcTBwbmh3ZGl3Zw== )

Guarda il dj set vincitore di Ricky Borselli:

https://youtu.be/x2bBs32mtWA?si=BRD6dbbgmfE03Fj0

Per maggiori informazioni:

https://www.rickyborselli.com