Dl agosto, Cozzolino: insieme con i fondi Ue il Sud può ripartire

“Bene il governo con il Decreto Agosto: ci sono misure per sostenere lavoro, imprese e famiglie ma soprattutto una grande innovazione che aiutera’ a risolvere un nodo strutturale del nostro Paese: una fiscalita’ di vantaggio per il Meridione. Oltre 500mila imprese ne gioveranno e ci sara’ un abbattimento del costo del lavoro del 10%. Ora non ci sono piu’ scuse per rimanere fermi”. Cosi’, in una nota, Andrea Cozzolino, eurodeputato e responsabile nazionale dipartimento Coesione territoriale del Partito democratico, commenta il “decreto agosto” varato ieri sera dall’Esecutivo. “Il Sud – conclude – puo’ ripartire con i mezzi messi in campo dal governo e il ‘Recovery Fund'”.