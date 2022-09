Dl Aiuti bis, non pignorabili le pensioni fino a mille euro: norma approvata

Via libera alla modifica sul limite di impignorabilità delle pensioni. È stata approvata al dl Aiuti bis nelle commissioni Finanze e Bilancio, infatti, come ha riferito in aula il presidente della 5a commissione, Daniele Pesco (M5s), la norma in base alla quale si modifica il Codice di procedura civile che ad oggi stabilische che le somme percepite in forma di pensione “non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà”. L’emendamento aumenta la soglia prevedendo l’ammontare al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.