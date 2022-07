Dl Aiuti, dal Senato via libera alla fiducia con 172 sì

ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia posta dal Governo sul Decreto Aiuti. I voti favorevoli sono stati 172, quelli contrari 39. Il M5S non ha partecipato alla votazione. Per il testo, già votato dalla Camera, si tratta anche del via libera definitivo al provvedimento recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato al Quirinale per incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).