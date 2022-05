Dl aiuti, Franco “Bonus 200 euro tra giugno e luglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla cornice finanziaria dico che c’è una prima parte che ammonta a 8 miliardi per interventi a imprese colpite da conseguenze della guerra, energia, famiglie. Quando sarà pagato il bonus da 200 euro per pensionati e lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro? Non appena tecnicamente possibile. Presumibilmente a giugno per i primi e tra giugno e luglio per i secondi”. Così Daniele Franco, ministro dell’Economia, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Dl aiuti. “Viene finanziata dal Def e in parte con una rimodulazione del fondo sviluppo e coesione. La quasi metà va al campo dell’energia, il cui intervento sui carburanti va all’8 giugno, a una fascia di famiglie fragili e un pacchetto di interventi per le aziende con credito di imposta. L’altra grande misura riguarda la rivalutazione dei prezzi delle opere pubbliche. Estensione al 31 dicembre per le garanzie bancarie delle piccole imprese. Da ultimo un pacchetto di oltre 6 miliardi per pensionati e lavoratori che vengono finanziati con un proseguimenti dl prelievo straordinario su imprese portatrici e venditrici di gas che hanno fatto extraprofitti, il prelievo arriva al 15%”.

– foto Agenziafotogramma –

(ITALPRESS).