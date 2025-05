Dl Albania, ok aula Camera con 126 sì. Testo passa in Senato

Roma, 15 mag. (askanews) – Via libera da parte dell’aula della Camera al dl Albania, con 126 voti a favore, 80 voti contrari e un astenuto, dopo la fiducia incassata ieri dal governo. Il provvedimento modifica il protocollo con l’Albania, firmato tra la premier Giorgia Meloni e l’omologo Edi Rama ormai un anno e mezzo fa.

La possibilità di essere destinati ai Centri in Albania viene estesa agli stranieri, già in Italia, colpiti da provvedimenti di trattenimento (non solo quindi per extracomunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali).

Il testo passa ora all’esame del Senato.