Dl Albania prevederà ricorso in Corte Appello contro ordinanze

Roma, 22 ott. (askanews) – Nel decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei ministri per la definizione dei “Paesi sicuri” potrebbe essere inserita una norma che prevede il ricorso in Corte d’Appello contro le ordinanze del Tribunale sul trattenimento dei migranti nelle strutture per l’identificazione e il rimpatrio. Attualmente il ricorso deve essere presentato in Cassazione. E’ quanto si apprende da fonti a conoscenza del dossier.

Sul testo del decreto i tecnici sono ancora al lavoro prima della trasmissione al Quirinale.