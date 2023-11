Dl anticipi, Conte: da Fdi nuova salvacorrotti,porte aperte in Comuni

Roma, 10 nov. (askanews) – “Al Senato il partito di Giorgia Meloni ha presentato un emendamento che apre alla possibilità di stendere il tappeto rosso nelle amministrazioni locali a chi è stato condannato per reati contro la Pubblica amministrazione. Anche i corrotti e chi ha depredato i soldi di tutti per i propri vantaggi personali potranno quindi avere tranquillamente un incarico in una amministrazione locale. Con buona pace dei giovani, delle nuove e vecchie competenze che farebbero tanto comodo mentre il Governo colleziona ritardi sul Pnrr. Un’altra salvacorrotti, un altro schiaffo all’Italia che crede nella legalità”. Lo dichiara via social il presidente M5s Giuseppe Conte.