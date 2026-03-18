Dl Carburanti, Meloni: conseguenza crisi non deve impattare su famiglie e imprese

Roma, 18 mar. (askanews) – “Il pacchetto di misure ha un obiettivo chiaro nell’immediato: fermare la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi, una crisi su cui chiaramente tutti lavoriamo perché finisca nel più breve tempo possibile”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social, dopo il varo da parte del Cdm del decreto con “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”.

“Il messaggio che vogliamo dare ai cittadini è semplice: noi continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per impedire che si speculi su ciò che sta accadendo e per evitare che le conseguenze della crisi possano impattare sulle famiglie e sulle imprese di questa nazione”.