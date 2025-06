Dl cittadinanza, Mattarella: valutare eventualmente riconsiderazioni

“Spaesamento tra italiani all’estero, seguire dibattito Cgie”

Roma, 17 giu. (askanews) – Il decreto legge sulla riforma della cittadinanza ha creato “attenzione” e anche “spaesamento” tra gli italiani all’estero e sarà “utile” seguire il dibattito che si svoglerà nel Consiglio generale degli italiani all’estero, anche in vista di qualche “riconsiderazione”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il Cgie, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.”Il tema del decreto legge recante la riforma recente sulla cittadinanza ha suscitato attenzione e dibattito nelle comunità degli italiani”, ha detto il capo dello Stato. “Sarà certamente utile – e da seguire con attenzione – la riflessione che si aprirà sul tema nel vostro Consiglio in questa sessione, per favorire una meditata considerazione – ed eventualmente anche qualche riconsiderazione – dei temi che si sono aperti”.