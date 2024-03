Dl lavoro, Fondimpresa: Bene l’emendamento Rizzetto a favore della formazione

Fondimpresa accoglie con favore la presentazione da parte dell’on. Rizzetto di una proposta emendativa, al disegno di legge “Disposizioni in materia di lavoro” collegato alla Legge di Bilancio, che introduce importanti disposizioni che recepiscono le richieste dei Fondi interprofessionali, intervenendo sul prelievo forzoso che in questi anni ha sottratto importanti risorse alla formazione continua. La norma è attualmente all’esame della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati.

“L’introduzione di questa misura – dichiara il presidente di Fondimpresa Aurelio Regina – che ci auguriamo venga rapidamente approvata, rappresenterebbe un importante passo avanti nell’assicurare risorse fondamentali per le imprese e i lavoratori italiani, soprattutto in un periodo in cui l’aggiornamento costante e la crescita delle competenze sono essenziali per il successo individuale e collettivo. La volontà politica mi sembra chiara, ora confidiamo nell’impegno del Governo, per tornare ad assicurare risorse fondamentali per le imprese e i lavoratori italiani”.

“Dopo una restituzione parziale e pro tempore ottenuta con la finanziaria 2021 guardiamo con favore all’emendamento presentato ieri dall’on. Rizzetto – ha aggiunto la Vicepresidente di Fondimpresa Annamaria Trovò – segnale di una volontà politica importante che desidera restituire alla formazione il ruolo primario che le spetta all’interno del processo delle politiche attive del lavoro”.

Cosa prevede la norma

Con l’approvazione dell’emendamento proposto si abrogherebbe il prelievo forzoso di una parte delle risorse provenienti dai contributi a carico dei lavoratori e delle aziende destinati ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, come stabilito dall’articolo 1, comma 722, della legge 190/2014.

La proposta emendativa mira a restituire questo prelievo ai Fondi interprofessionali per la formazione continua per finanziare misure di politiche attive per il lavoro.