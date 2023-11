Dl migranti, opposizioni a Fontana: testo Albania sia trasmesso a Camere

Roma, 15 nov. (askanews) – Le opposizioni hanno scritto una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere di mettere in atto “tutti i passaggi necessari” affinché il governo trasmetta al Parlamento il protocollo di intesa Italia-Albania e verifichi la necessità che venga ratificato dal Parlamento stesso. Lo scrivono in una missiva firmata da Riccardo Magi (+Europa), Chiara Braga (Pd), Luana Zanella (Alleanza Verdi e Sinistra), Matteo Richetti (Azione), Francesco Silvestri (M5s).

Si tratta di “scelte delicate” che devono essere sottoposte al “doveroso controllo della rappresentanza popolare”.

“Signor Presidente – si legge – facciamo seguito alla richiesta avanzata durante la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, tenutasi in data 13 novembre 2023, sulla questione dell’accordo firmato tra il Governo italiano e quello dell’Albania, in materia di migranti e richiedenti asilo. L’art. 80 della Costituzione prescrive, infatti, che gli accordi internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importino variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi siano sottoposti alla ratifica del Parlamento, affinché talune delicate scelte di politica estera del Paese, portate avanti dal Governo, siano sottoposte ad un doveroso controllo da parte della rappresentanza popolare, che trova espressione nelle Camere”, sottolineano.

È inoltre “necessario – proseguono – che tutti i membri del Parlamento siano messi in condizione di conoscere in modo completo il testo dell’accordo, alla cui sottoscrizione il Presidente del Consiglio ha voluto dare un ampio rilievo sui mezzi d’informazione, per verificare in che misura esso abbia le caratteristiche richieste dal citato art. 80 per la sua sottoposizione all’iter legislativo di ratifica”.

Nella missiva gli esponenti delle opposizioni chiedono a Fontana “di compiere tutti i passaggi necessari, affinché l’accordo tra Italia e Albania sia trasmesso alle Camere nelle dovute forme e le prerogative del Parlamento siano compiutamente rispettate”.