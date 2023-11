Dl migranti, opposizioni: in Aula testo accordo Italia-Albania

Roma, 15 nov. (askanews) – È “necessario che tutti i membri del Parlamento siano messi in condizione di conoscere in modo completo il testo dell’accordo” Italia-Albania, “alla cui sottoscrizione il Presidente del Consiglio ha voluto dare un ampio rilievo sui mezzi d’informazione, per verificare in che misura esso abbia le caratteristiche richieste” dall’articolo 80 della Costituzione “per la sua sottoposizione all’iter legislativo di ratifica”. Lo scrivono in una missiva, indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana i capigruppo a Montecitorio dell’opposizione Riccardo Magi (+Europa), Chiara Braga (Pd), Luana Zanella (Alleanza Verdi e Sinistra), Matteo Richetti (Azione), Francesco Silvestri (M5s).