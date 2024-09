Dl omnibus, via al voto nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato

È iniziata la seduta delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato per il voto sugli emendamenti al dl omnibus. Tra i temi rimasti in sospeso ci sono ancora l’emendamento del governo che semplifica le erogazioni del Pnrr, gli emendamenti dei relatori per salvare il Santa Lucia e per allineare i poteri del commissario straordinario dei rifiuti della Sicilia e quello della maggioranza sul ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato biennale. Il testo del provvedimento, che scade l’8 ottobre, è atteso domani pomeriggio in Aula al Senato. Dopodiché passerà alla Camera per la seconda lettura.