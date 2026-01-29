Dl Pnrr, ok Cdm a semplificazioni, Zangrillo: basta duplicazioni inutili

Roma, 29 gen. (askanews) – È stato approvato oggi in Consiglio dei ministri il decreto-legge Pnrr che prevede, tra le altre, importanti misure volte a semplificare la vita di cittadini, famiglie e a ridurre la burocrazia per le imprese. “Continua il percorso avviato per rendere le procedure più efficienti eliminando inutili duplicazioni per contribuire alla crescita del Paese”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, secondo quanto riporta un comunicato a margine dell’approvazione del provvedimento a Palazzo Chigi.

Tra le principali misure è prevista la validità illimitata della carta d’identità per gli ultrasettantenni e la possibilità di richiedere la tessera elettorale anche in formato digitale con evidenti benefici per gli utenti ma anche per i Comuni. Importanti novità anche per accedere a benefici economici e agevolazioni con le amministrazioni che potranno acquisire direttamente per via telematica la dichiarazione ISEE eliminando inutili duplicazioni e sprechi di tempo.

Eliminato l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee emesse dai POS per i pagamenti con bancomat, carte di credito o prepagate. Semplificazioni anche sul fronte dell’installazione di mezzi pubblicitari su strada dove basterà presentare una SCIA al Comune, prosegue il comunicato. Modificata la misura che permette di sostenere l’esame di idoneità professionale per gli autotrasportatori non solo nella provincia di residenza ma anche nell’intera Regione.

Importanti novità anche in materia di navigazione, si legge, con la possibilità di eseguire il trasbordo dell’equipaggio tra unità dello stesso armatore senza la messa in disarmo della nave stessa purché questa resti ormeggiata e non navighi. Meno burocrazia anche per le imprese con meno di 5 dipendenti che nel caso di violazione della privacy possono attivare un meccanismo di notifica proporzionato alla loro dimensione.

“Abbiamo semplificato oltre 400 procedure intervenendo in settori strategici per cittadini e imprese. In questo modo il Dipartimento della funzione pubblica è in linea con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di un risultato importante che abbiamo raggiunto con un metodo di lavoro basato sull’ascolto e il confronto con tutti gli attori coinvolti a partire dalle amministrazioni, le associazioni di categoria e i nostri utenti.

Molte delle novità introdotte sono state elaborate sulla base dei contributi pervenuti da cittadini e imprese nell’ambito della consultazione pubblica “La tua voce conta” e per la prima volta, tutti gli interventi adottati sono illustrati, settore per settore, sul portale “Italia semplice”, ha sottolineato Zangrillo.

“Si tratta di un lavoro intenso che sta andando oltre le scadenze fissate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con questo nuovo pacchetto di semplificazioni proseguiamo nel percorso di modernizzazione per costruire una Pubblica amministrazione più semplice e più vicina ai bisogni dei nostri utenti cittadini, famiglie e imprese”, ha concluso il ministro.