Dl rilancio: per Taranto 4 mln per messa in sicurezza idraulica

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – La città di Taranto riceverà 4 milioni di euro per la realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico nell’area del quartiere Salinella. Un emendamento del deputato Pd Ubaldo Pagano, presentato durante la discussione della conversione del Dl Rilancio, ha sbloccato queste risorse necessarie per avviare un intervento fondamentale per consentire il regolare svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto nel 2026. Un progetto che secondo le indicazioni della scheda CIS predisposta dall’amministrazione Melucci vale circa 10 milioni di euro.