Dl rilancio, Zaia “Senza modifiche su zone rosse andiamo in tribunale”

ROMA (ITALPRESS) – “Se non lo modificano d’ufficio lo farà modificare un Tribunale, io questo decreto legge lo impugno. In questo decreto c’è scritto che 200 milioni vanno alle zone rosse e il Veneto è sparito come zona rossa, è scandaloso. Noi abbiamo avuto 1.820 morti, quasi 4.500 ricoverati e siamo stati martoriati da questa vicenda. Vogliamo scommettere che risolvono il problema prima che andiamo in tribunale?”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a 24 Mattino su Radio24. “La Lombardia – aggiunge – ha avuto un’onda di contagio da paura, ha un territorio che è diverso dal Veneto, con realtà metropolitane che noi non abbiamo, fare polemica sui morti e sulle disgrazie delle persone è sempre squallido”.

(ITALPRESS).