Dl ristori: Lega, ‘nostro emendamento rifinanzia buoni spesa, troppi in difficoltà’

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un emendamento al dl ristori che provveda a rifinanziare i buoni spesa attraverso un nuovo contributo ai Comuni. La necessità di andare incontro ai bisogni di tante famiglie in difficoltà è, purtroppo, impellente: i soldi stanziati in prima battuta dal governo sono finiti da tempo, così come le risorse aggiunte successivamente dagli enti locali”. Così il senatore della Lega Luca Briziarelli, primo firmatario dell’emendamento in questione.